Auto brannte im Gotthard-Strassentunnel

Am Donnerstag, 15. Juni, kurz nach 14.00 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit deutschen Kontrollschildern in den Gotthard-Strassentunnel in Richtung Süden. Nach zirka 1 Kilometer bemerkte der Lenker eine Abnahme der Motorenleistung. Er konnte das Fahrzeug anhalten und verlassen. Dabei stellte er im Motorenbereich Feuer fest. Er versuchte mittels eines Feuerlöschers den Brand einzudämmen. Die automatisch alarmierte Schadenwehr Gotthard traf kurze Zeit später am Ereignisort ein und konnte den Brand löschen. Die Brandursache wird abgeklärt. Der Sachschaden am Fahrzeug und am Strassenbelag beträgt rund 130’000 Franken. Der Gotthard-Strassentunnel musste für rund drei Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Kapo Uri