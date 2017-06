Auto prallt in Wohnanhänger

Am Samstagabend, 17. Juni, um zirka 17.00 Uhr, fuhr eine Zürcher Autofahrerin auf der Axenstrasse in Fahrtrichtung Süd. Zur selben Zeit fuhr ein deutscher PW-Lenker mit Wohnanhänger in entgegengesetzter Richtung. Im Tunnel Tellsplatte geriet die Zürcherin mit ihrem Auto gemäss Aussagen von Auskunftspersonen über die Sicherheitslinie und kollidierte in der Folge seitlich mit dem korrekt entgegenkommenden Wohnanhänger. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 15'000 Franken.