Bikefestival in Andermatt gestartet

Am Sonntag startet die Elite, Fabian Cancellara kämpft beim Zeitfahren gegen Hobbyfahrer. Aber am Samstag war der Nachwuchs in Andermatt am Start, darunter auch einige Urner Nachwuchsfahrerinnen und - fahrer. Den besten Platz erkämpfte sich Delia da Mocogno in der Kategorie Mega Mädchen. Sie verpasste mit Rang 4 das Podest nur knapp. Auch Aline Epp fuhr auf den sehr guten 5. Rang (Rock Mädchen). Top-10-Plätze gab es für Julian Gwerder (Rang 9, Mega Knaben) und Aaron Zberg (10./Rock Knaben).

