Bristenstrasse wird wegen Vorbereitung zur Felssprengung zeitweise gesperrt

Wie die Baudirektion Uri mitteilt, muss die Bristenstrasse am Mittwoch, 14. Juni, sowie am Freitag, 16. Juni, mehrfach kurzfristig gesperrt werden. Grund sind Vorbereitungen zur Sprengung eines 20 bis 25 Kubikmeter grossen Felsblocks. Hierzu müssen Löcher in den Fels gebohrt werden.

Die Sperrzeiten an beiden Tagen sehen wie folgt aus: Vormittags ist die Bristenstrasse für die Talfahrt offen bis 8.10 Uhr, von 8.50 bis 9.10 Uhr, von 9.50 bis 10.10 Uhr, von 10.50 bis 11.10 Uhr: mittags offen für Talfahrt von 11.30 bis 13.30 Uhr; nachmittags von 13.50 bis 14.10 Uhr, von 14.50 bis 15.10 Uhr und ab 15.50 Uhr. Offen für die Bergfahrt ist die Bristenstrasse vormittags bis 8.00 Uhr, von 8.40 bis 9.00 Uhr, von 9.40 bis 10.00 Uhr, von 10.40 bis 11.00 Uhr; mittags von 11.30 bis 13.30 Uhr, nachmittags von 13.40 bis 14.00 Uhr, von 14.40 bis 15.00 Uhr und ab 15.40 Uhr.

Frei befahrbar ist die Bristenstrasse an Fronleichnam, 15. Juni, sowie am Wochenende 17./18. Juni. Die Vollsperrung beginnt am Montag, 19. Juni, um 7.00 Uhr und endet am Freitag, 23. Juni, um 17.30 Uhr. Die Sprenung des Felsblocks erfolgt am Montag, 19. Juni, zwischen 16.00 und 19.00 Uhr. Die Standseilbahn sowie Shuttlebusse werden durchgehend in Betrieb sein.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 14. Juni 2017

UW