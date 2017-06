Chemiewehr probt Notfall

Für die Einsatzübung hat Hermann Gisler, Co-Kommandant der Chemiewehr Uri, eine Tankzisterne aus Zurzach organisiert, mit der sich verschiedene Leckarten simulieren lassen. Insgesamt nehmen rund 70 Teilnehmende am Kurs teil, einige davon gehören ausserkantonalen Partnerorganisationen an. Sie mussten am Freitag, 9. Juni, in Gruppen jeweils fünf Postenaufgaben bewältigen. An der Einsatzübung am Samstag, 10. Juni, wird das Beherrschen aller Postenaufgaben vorausgesetzt.