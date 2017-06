Der FC Schattdorf ist zurück in der 2. Liga

Der FC Schattdorf besiegte am Samstagabend, 17. Juni, zu Hause den FC Schötz II mit 3:1. Nach dem Abpfiff war etwas Mathematik gefragt. Da es auch auf den anderen Plätzen ganz im Sinne der Schattdorfer lief, konnte der Speaker nach einigen Minuten den 815 Zuschauerinnen und Zuschauern auf dem Sportplatz Grüner Wald schliesslich die frohe Botschaft verkünden: Der FC Schattdorf steigt auf und spielt in der kommenden Saison wieder in der 2. Liga.

Mehr dazu in der Ausgabe vom Mittwoch, 21. Juni.