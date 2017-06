Der Urner Medienpreis geht an Martina Tresch-Regli

Drei Urner Medienpreise hat die Genossenschaft Pro Journalismus Uri am Montagabend, 26. Juni, vergeben. Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Schweiz konnten sich bewerben für in Printzeitungen veröffentliche Beiträge mit Urner Bezug. Davon wurde auch rege Gebrauch gemacht. 31 Beiträge wurden eingesandt. Der 1. Preis ging an Martina Tresch-Regli für den Artikel «Als sich Frau Frühling in den Urschner Winter verliebte», veröffentlicht am 7. Januar 2017 im «Urner Wochenblatt». Darin porträtiert die Autorin die heute über 80-jährige Engländerin Pat Spring, die sich mit 21 Jahren ins Urserntal verliebt hatte. Bruno Arnold wurde mit dem 2. Rang für den Beitrag «Fasnacht ist strenge Erholung» ausgezeichnet, erschienen in der «Urner Zeitung» vom 27. Februar 2017. Den 3. Preis konnte Doris Marty entgegennehmen für ihren Beitrag «Ohne heisses Wasser läuft nichts bei uns», vom 12. November 2016 im «Urner Wochenblatt».

Mehr dazu in der Ausgabe vom 28. Juni 2017.

Markus Arnold

Zum Foto: Doris Marty (links) und Martina Tresch-Regli, Gewinnerinnen des Urner Medienpreises 2017. Ebenfalls einen Preis gewonnen hat Bruno Arnold. (Foto: Markus Arnold)