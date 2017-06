Drei Unfälle und vier Verletzte auf Urner Strassen

In der Gemeinde Wassen kam es laut Polizeibericht am Sonntag, 11. Juni, um circa 9.30 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Töff und einem Auto. Der Autfahrer, gefolgt von einem Töfffahrer, war auf der Gotthardstrasse in Wassen unterwegs. Beim Dorfausgang beabsichtigte der PW-Lenker links in den Parkplatz Wichel abzubiegen. Zur selben Zeit setzte der Töfffahrer zum Überholen des Personenwagens an, wodurch es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Töfffahrer sowie sein Beifahrer verletzten sich und wurden mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri überführt. Der Sachschaden beträgt laut Polizeibericht rund 30.000 Franken.

In der Gemeinde Schattdorf ereignete sich am Sonntag, 11. Juni, eine Kollision mit einem stehendem Personenwagen. Kurz nach 14.15 Uhr verliess der Lenker eines Personenwagens die Autobahn A2, um zur Gotthard Raststätte Erstfeld abzubiegen. Im Bereich der Parkplatzausfahrt suchte der PW-Lenker gemäss eigenen Aussagen einen Gegenstand in der Mittelkonsole. Er geriet dann mit dem rechten Vorderrad auf den rechten Randstein, hob mit dem Fahrzeug ab und berührte noch einen grossen Stein. Schliesslich kollidierte das Auto mit einem stehenden Personenwagen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 30.000 Franken.

In der Gemeinde Realp kam es auf der Furkapassstrasse zu einem Auffahrunfall, bei dem sich zwei Personen verletzten. Am Sonntagnachmittag, 11. Juni, kurz vor 15.15 Uhr, fuhr eine Töfffahrerin gefolgt vom Lenker eines dreirädrigen Motorfahrzeugs vom Furkapass in Richtung Realp. Kurz vor dem Hotel Galenstock musste die Töfffahrerin ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende Lenker erkannte dies zu spät und kollidierte in der Folge mit dem Heck des Töffs. Beide Verkehrsteilnehmenden wurden verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri überführt. Der Sachschaden beträgt rund 4000 Franken.

