Ein Festival für die Kinder

Wie bei der letzten Ausgabe des Kinderfestivals vor drei Jahren herrschte auch diese Mal Kaiserwetter. Auf dem Schulhausareal Hagen und der Feldli-Anlage in Altdorf tummelten sich am Sonntag über 1500 Kinder, Eltern, Grosseltern, Onkel, Tanten und, und und. Ihnen wurde ein gewaltiges Programm geboten. So gab es die Musical-Aufführung Räuber Knatterratter, diverse Ensembleauftritte der Musikschule Uri, Spiel und Spass in allen Variationen bis zum Abwinken.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 14. Juni 2017.

Markus Arnold