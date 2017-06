Eine halbe Million für «Uri 18»

Vom 6. bis 9. September 2018 soll in Altdorf unter dem Namen «Uri 18» eine Gewerbeausstellung durchgeführt werden. Das Budget, das mit 1,9 Millionen Franken rechnet, enthält auch einen Kantonsbeitrag in der Höhe von 500'000 Franken. Zudem will der Kanton mit eigenen Auftritten an der Ausstellung präsent sein. Hierfür sind 150'000 Franken vorgesehen. An der Session vom 21. Juni sagte der Landrat mit 48 zu 8 Stimmen bei 5 Enthaltungen Ja zu den Ausgaben. Der Antrag der SVP-Fraktion, lediglich 300'000 respektive 100'000 Franken zu sprechen, wurde mit 45 zu 13 Stimmen (2 Enthaltungen) abgelehnt.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 24. Juni 2017.

Markus Arnold