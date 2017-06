FC Altdorf ist Cupsieger

Der Final um den IFV-Cup zwischen dem FC Littau und dem FC Altdorf entwickelte sich im Verlauf des Spiels zu einem veritablen Krimi. Während gut 80 Minuten war das Spiel in Littau torlos geblieben. Den 1:0-Vorsprung der Luzerner glichen die Altdorfer erst in der Nachspielzeit aus. Ein frühes Tor der Littauer in der Verlängerung vermochte Altdorf dann - nach einem Freistoss - schnell wieder auszugleichen. Schliesslich musste das Penaltyschiessen entscheiden, wobei Altdorf das bessere Ende für sich behielt: Littau - Altdorf 6:7 - Cupsieger!

Mehr dazu in der Ausgabe vom 7. Juni 2017.