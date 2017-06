Felsblock erfolgreich gesprengt

Am Montagnachmittag, 19. Juni, wurde um 16.15 Uhr oberhalb des ersten Kehrtunnels auf der Bristenstrasse ein rund 25 Kubikmeter grosser Felsblock entfernt. «Die Sprengung verlief gemäss einer ersten Beurteilung wie geplant», wird Kantonsingenieur Stefan Flury in einer Medienmitteilung der Baudirektion zitiert. Der Felsblock wurde in kleinste Teile zersprengt. Nachdem der Geologe das Gelände begutachtet und freigegeben hat, wird mit den Räumungsarbeiten begonnen. Nach ersten Erkenntnissen hat die unterhalb der Sprengstelle liegende Strasse keine grösseren Schäden erlitten. Ziel ist es, dass die Bristenstrasse am Freitagabend, 23. Juni, wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. Während dieser Woche fahren für die Bevölkerung von Bristen wiederum Shuttlebusse sowie die Standseilbahn. Der Fahrplan ist auf www.silenen.ch aufgeschaltet. Das nächste Update zum Stand der Räumungsarbeiten ist am Mittwoch zu erwarten.