Göschenen bietet Freilichttheater mit viel Herzblut

«Göschenen am Meer» heisst das neue Stück rund um die verrückte Idee, eine Wasserstrasse über die Alpen zu bauen. Vor und hinter der Bühne werden rund 120 Personen im Einsatz sein. 22 Aufführungen gehen von Freitag, 30. Juni, bis Mitte August über die Bühne. In dieser Zeit werden rund 20 000 Schauspielliebhaber und Freunde der Volks- und Freilichttheater im Dorf am Gotthard erwartet. Auch mit dem neuen Freilichtspiel will der Verein seine Gäste mit viel Herzblut bestens unterhalten.

