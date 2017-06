Klassikfestival von Weltformat gestartet

Wer die karge Mehrzweckhalle der Armee in Andermatt kennt, traute wohl seinen Augen kaum. Der riesige Raum mit Turnhallen-Charme präsentierte sich am Abend des 25. Juni als moderner, gediegener Konzertsaal. In der Mitte auf einem grossen Podium stand ein Steinway-Flügel, dem Jahrhundertpianist Igor Levit die wunderbarsten Klänge entlockte. Die erste Ausgabe des Festivals Andermatt Swiss Alps Classics feierte am Sonntagabend, 25. Juni, feierliche Premiere. Bis am 1. Juli geben sich weltbekannte Stars der klassischen Musik «die Klinke in die Hand».

Mehr dazu in der Ausgabe vom 28. Juni 2017.

Markus Arnold

Zum Foto: Igor Levit bei seiner beeindruckenden Interpretation von Beethovens «33 Veränderungen über einen Walzer von Anton Diabelli». (Foto: Elia Roman)