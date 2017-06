Krimischnitzeljagd: Neues touristisches Angebot in Erstfeld

Es gibt da einen Schelm in Erstfeld, der sich einen bösen Scherz erlaubt hat: Er hat über Nacht alle Gasleitungen im Dorf aufgedreht. Die führen unter dem Bahnhof zusammen – ein Funke reicht und ein Teil des Bahnhofs explodiert. Also müssen die insgesamt acht Gashähne schnell zugedreht werden. Diese sind jedoch an allen möglichen Orten in Erstfeld versteckt.

Das ist das Szenario, das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der neuen Krimischnitzeljagd «Erstfeld explosiv» durch Erstfeld erwartet. Dazu braucht es nur ein Smartphone und Internetempfang.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 3. Juni 2017.

Jennifer Degen und Lukas Meili bei einer Station des Dorfrundgangs. (Foto: Elisa Hipp)