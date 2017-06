Kunststudentinnen laden zu neuem Blick auf Altdorf ein

Vom 17. bis 25. Juni laden 19 Kunststudentinnen und -studenten unter dem Titel «tell me» zu Aktionstagen in Altdorf ein. Sie ermöglichen Interessierten, den Hauptort des Kantons Uri aus wechselnden Perspektiven neu zu entdecken. Alltag, Geschichte und Bevölkerung sind die drei Hauptthemen, mit denen sich die Studierenden der Hochschule Luzern im Studiengang Master of Arts in Fine Arts seit Monaten in Uri beschäftigen. Sie haben hier geforscht, beobachtet, mitgearbeitet, gewohnt, gelebt und gegessen. Und sie haben geschrieben – an ihren Masterarbeiten für den akademischen Abschluss. Zentrum wird das Zeughaus auf dem Lehnplatz sein; es ist Ausgangspunkt und Infozentrale zu den Projekten der angehenden Künstlerinnen, Künstler und Kunstpädagoginnen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 14. Juni 2017

Franka Kruse