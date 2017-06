Linda Indergand zieht eine Zwischenbilanz mit Spitzenresultaten

Ihr schlechtestes Ergebnis bei einem Bikerennen in dieser Saison: ein 4. Platz beim Weltcup in Albstadt, Deutschland. «Ich kann mich absolut nicht beklagen», sagt Linda Indergand und lacht. Bei zwei Proffix-Swiss-Bike-Cups fuhr die 23-Jährige aus Silenen auf Rang 1 beziehungsweise 3, beim Weltcup in Nove Mesto na Morave in Tschechien setzte sie sich auf Rang 3. Linda Indergand ist auf Kurs und geht zuversichtlich in die zweite Saisonhälfte.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 10. Juni 2017.