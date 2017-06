Mann durch Schlag verletzt

Wie der Kantonspolizei Uri nachträglich gemeldet wurde, kam es am frühen Morgen des Samstags, 27. Mai 2017, während des Anhängerfests im Holzboden in Spiringen zu einer Auseinandersetzung. Eigenen Angaben zufolge befand sich der Geschädigte an der Bar auf einem Anhänger, als er von einer unbekannten Täterschaft möglicherweise mit einem Fussschlag in den Rücken angegriffen wurde. Der 19-jährige Urner verletzte sich bei diesem Angriff und musste durch eine Privatperson ins Kantonsspital Uri gebracht werden.

Die Kantonspolizei Uri sucht Zeugen, die am frühen Morgen des Samstags, 27. Mai, von zirka 03.00 bis 04.30 Uhr am Anhängerfest im Holzboden in Spiringen auffällige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung stehen können. Hinweise werden direkt an die Kantonspolizei Uri erbeten (Telefon 041 875 22 11).