Mehrere Töffunfälle auf Urner Strassen

Am Pfingstsamstag, 3. Juni, fuhr ein Aargauer Töfffahrer gegen 11.15 Uhr von Hospental kommend auf der Gotthardpassstrasse bergwärts. Rund 300 Meter oberhalb des Dorfes Hospental, im Gebiet Chämleten, löste sich die auf dem Rücksitz des Motorrades mit einem Spannset aufgebundene Gepäcktasche und geriet ins Hinterrad - dabei wurde dieses blockiert. Als Folge davon stürzte der 45-jährige Motorradlenker, wobei er sich Verletzungen zuzog. Er wurde durch Mitarbeitende des Rettungsdienstes vor Ort betreut und schliesslich ins Kantonsspital Uri überführt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 3'000 Franken.

Gegen 14.45 Uhr – ebenfalls am Samstag – ereignete sich in Wassen ein Verkehrsunfall, wobei ein Personenwagen sowie ein Motorrad beteiligt waren. Der 50-jährige Autofahrer fuhr mit seinem Wagen mit Innerrhoder Kontrollschildern auf der Autobahn A2 in Richtung Norden, wobei er diese beim Anschluss Wassen verliess. Beim Einfahren in die Kantonsstrasse bemerkte er einen aus Wassen heranfahrenden Schwyzer Töfffahrer sehr spät. Es gelang ihm zwar, sein Fahrzeug zu stoppen, dieses ragte aber bereits in die Kantonsstrasse hinein. Der 48-jährige Töfffahrer wurde durch dieses Manöver überrascht und leitete eine Vollbremsung ein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Beim Sturz zog sich die 17-jährige Beifahrerin auf dem Motorrad Verletzungen zu. Die junge Frau musste durch den Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri überführt werden. Der Motorradlenker sowie der Lenker des Personenwagens wurden nicht verletzt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 2'000 Franken.