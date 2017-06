Mirjam Würsten freut sich über Schweizermeistertitel

In der Umgebung von Aarau fanden am Wochenende vom 24. und 25. Juni die Schweizermeisterschaften im Orientierungslauf statt. Neben Mirjam Würsten verbuchten auch Belinda Gisler mit zweimal Bronze und Deborah Stadler (einmal Bronze) Erfolge als Juniorinnen der OLG KTV Altdorf. Die Orientierungsläuferinnen und -läufer wurden durch Einfamilienhausquartiere, Parkanlagen und vorbei an diversen historischen Sehenswürdigkeiten gelotst.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 1. Juli 2017

UW

Zum Bild: Die erfolgreichen und glücklichen OL-Läuferinnen: (von links) Belinda Gisler, Deborah Stadler und Mirjam Würsten. Foto: Daniel Würsten