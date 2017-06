Motorradfahrer kollidiert mit Hirsch

Der erste Unfall ereignete sich am Freitag, 9. Mai, kurz nach 23.30 Uhr. Der Lenker eines Motorrades mit Urner Kontrollschildern fuhr auf der Furkastrasse von Zumdorf in Richtung Hospental. Im Bereich «In den Böschen» sprang von der linken Strassenseite ein Hirsch auf die Fahrbahn. Dabei kam es zu einer Kollision und einem anschliessenden Sturz des Motorrades. Der Lenker sowie der Beifahrer verletzten sich dabei und wurden mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri überführt. Der Sachschaden am Motorrad beträgt rund 4’000 Franken.

Der zweite Unfall ereignete sich in unmittelbarer Nähe knapp zehn Stunden später, am Samstag, 10. Juni, kurz nach 9.30 Uhr. Ein Personenwagenlenker mit deutschen Kontrollschildern fuhr auf der Gotthardpassstrasse von Hospental in Richtung Gotthardpass. Im Bereich «Brigloch» beabsichtigte er auf einen linksseitigen Parkplatz abzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr der Lenker eines Motorrades mit Solothurner Kontrollschildern ebenfalls in Richtung Gotthardpass. Er beabsichtigte dabei den vor ihm fahrenden Personenwagen zu überholen. In der Folge kam es zwischen dem Motorrad und dem abbiegenden Personenwagen zu einer Kollision. Der Motorradlenker stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri überführt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 9’000 Franken.