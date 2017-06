Motorradfahrer verletzten sich nach Unfällen am Sustenpass und Klausenpass

In der Gemeinde Meien ist am Sonntagmorgen, 18. Juni, kurz vor 11.00 Uhr ein Wohnmobil von Wassen in Richtung Sustenpass unterwegs gewesen. Im Bereich Feden musste das Wohnmobil stark abbremsen. Ein nachfolgender Motorradfahrer wurde durch diese Situation überrascht. Sein Fahrzeug kollidierte zuerst mit dem Wohnmobil, anschliessend mit einer Stützmauer. Der 39-jährige Fahrer stürzte schliesslich und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Kantonsspital Uri. An den beiden Fahrzeugen entstand laut Bericht der Kantonspolizei Uri ein Sachschaden von rund 10.000 Franken.

Am Klausenpass ist ein 70-jähriger Motorradfahrer am Sonntagmittag, 18.Juni, gegen 12.35 Uhr bei einem Bremsmanöver gestürzt. Der Mann fuhr Richtung Unterschächen. Kurz nach der Passhöhe kam er bei dem Bremsmanöver zu Fall und verletzte sich. Die Rega flog den 70-Jährigen in ein ausserkantonales Spital. Das Motorrad stürzte rund 10 Meter die Böschung hinunter. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Franken.

Ein weiterer Unfall hatte sich bereits am Samstagabend, 17. Juni, in der Gemeinde Göschenen ereignet. Ein Autofahrer war gegen 19.30 Uhr an der Göschneralpstrasse vom Gwüest-Camping in Richtung Staudamm unterwegs. Gemäss seinen Aussagen geriet er beim Kreuzen mit einem entgegenkommenden Auto in die Wasserrinne am rechten Fahrbahnrand und streifte den dortigen Felsen. Der Fahrer und seine drei Mitfahrer fuhren nach diesem Zusammenstoss nach Hause. Weil sich der Zustand des 21-jährigen Fahrers später immer mehr verschlechterte, rief man schliesslich doch den Rettungsdienst. Die Rega flog den jungen Mann am Ende in ein auswärtiges Spital.