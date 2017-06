Motorradfahrer verliert Kontrolle und stürzt

Wie die Urner Kantonspolizei mitteilt, kam es am Donnerstagnachmittag, 15. Juni, kurz nach 13.30 Uhr, zu einem Unfall. Der Lenker eines Motorrades mit Aargauer Kontrollschildern fuhr vom Klausenpass in Richtung Unterschächen. Im Gebiet Lini musste er vor einer Kurvenkombination stark abbremsen. In der Folge verlor er die Kontrolle über das Motorrad, stürzte zu Boden und schlitterte gegen einen entgegenkommenden, bergwärts fahrenden Personenwagen mit Urner Kontrollschildern. Der Motorradlenker verletzte sich und wurde mit der Rega ins Kantonsspital überführt. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Franken.

Kapo Uri