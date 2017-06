Neue Chefärztin der Klinik Gynäkologie

Nachdem Dr. Livia Küffer per Ende vergangenen Jahres ihre Funktion als Chefärztin am KSU aufgegeben hat, befasste sich der Spitalrat mit der Umsetzung der neuen Unternehmensstrategie in der Klinik Gynäkologie und Geburtshilfe, heisst es in einer Medienmitteilung. Anfang Juni hat der Spitalrat nun Dr. Andrea Müller Reid, welche das Amt für das erste Quartal dieses Jahres ad interim innehatte, als Chefärztin der Klinik Gynäkologie und Geburtshilfe bestätigt. Diesen Herbst wird Andrea Müller Reid mit ihrer Praxis ausserdem in die Räumlichkeiten am KSU umziehen. Andrea Müller Reid, 42-jährig, ist in Altdorf aufgewachsen, hat die Kantonale Mittelschule Uri besucht und 2002 das Medizinstudium an der Universität Basel abgeschlossen. Sie führt seit sieben Jahren ihre eigene Praxis «frauenPUNKT» in Schattdorf und ist seither auch als Belegärztin am KSU tätig.