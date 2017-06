Planung am Gotthard schreitet planmässig voran

Auf Einladung des Bundesamts für Strassen (Astra) hat am Donnerstag, 8. Juni, in Göschenen die politische Begleitkommission zum Projekt «Zweite Gotthardröhre» getagt. Die Vertreterinnen und Vertreter der angrenzenden Kantone und Gemeinden wurden über den Stand der Planung orientiert. Nach Angaben des Astra schreitet das Generelle Projekt zur zweiten Gotthardröhre planmässig voran. Im Herbst soll es dem Bundesrat vorgelegt werden. Die Tagungsteilnehmer hätten mit Zufriedenheit zur Kenntnis genommen, so das Astra weiter, dass auf der Nordseite die Renaturierung der Flachwasserzone im Urnersee bei Flüelen einen Schritt näher gerückt sei, da gegen das kantonale Renaturierungsprojekt keine Einsprachen eingegangen seien. Im Urnersee sollen etwa drei Millionen Tonnen Ausbruchmaterial abgelagert werden.

Gemeinsam mit den Behördenvertretern von Göschenen und Airolo sei man aktuell daran, die Installationen in den Dörfern zu planen, schreibt das Astra weiter. Insbesondere gehe es um Unterkünfte, Kantinen und Info-Zentren für die Öffentlichkeit. Die Suche nach entsprechenden Standorten erfolge in Absprache mit den lokalen Behörden. Im Sinne der Nachhaltigkeit sollen nach Möglichkeit bestehende Infrastrukturen genutzt werden. Nach der Genehmigung des Generellen Projekts wird das Ausführungsprojekt finalisiert. Im Winter 2017/18 soll es öffentlich aufgelegt werden.

