Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall in Erstfeld

Am Freitagnachmittag, 2. Juni, kurz nach 13.15 Uhr, fuhren zwei Personenwagen gefolgt von einem Roller, alle aus dem Kanton Uri, auf der Gotthardstrasse Richtung Schattdorf. Im Bereich Postgarage Gisler bremste der vordere PW-Lenker sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab, um links in die Fraumattstrasse abzubiegen. Der nachfahrende PW-Lenker bremste sein Fahrzeug ebenfalls ab. Dies erkannte der Rollerfahrer zu spät und prallte in der Folge ins Heck des voranfahrenden Autos. Der Rollerfahrer wurde verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital überführt. Der Sachschaden beträgt rund 6‘000 Franken.