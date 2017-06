Schutzmassnahmen an der Dornirunse vor Vollendung

Nach knapp eineinhalbjähriger Bauzeit stehen die Murgangschutzmassnahmen an der Dornirunse oberhalb von Sisikon unmittelbar vor der Vollendung. Kernstück ist ein imposanter Geschiebesammler in bautechnisch herausforderndem Gelände. Zusammen mit jenem am benachbarten Dornibach und ergänzt um Ablenkdämme besteht nun ein weitreichender Schutz für die Anwohner, die Gotthardbahn-Linie sowie die Axenstrasse.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 1. Juli 2017.

UW