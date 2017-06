UKB-Geschäftsstelle Schattdorf schliesst im Sommer wegen Sanierung

Die Behebung der baulichen Mängel startet mit der Sanierung der Bankräumlichkeiten im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses. Darüber informiert die Urner Kantonalbank in einer Mitteilung an die Medien. Während der Bauarbeiten bleibt die 24-Stunden-Zone mit sämtlichen Dienstleistungen uneingeschränkt zugänglich. Persönliche Beratungstermine werden während der Bauarbeiten nach Vereinbarung in Altdorf durchgeführt. Ab Montag, 14. August, soll die Geschäftsstelle Schattdorf wieder geöffnet werden. Im Anschluss werden weitere Sanierungsmassnahmen in der Tiefgarage vorgenommen. Der Abschluss sämtlicher Arbeiten ist Anfang November geplant.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 14. Juni 2017

