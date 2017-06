Unfall nach Achsenbruch

Am Dienstagnachmittag, 13. Juni, kurz vor 15.15 Uhr, fuhr der Lenker eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs auf der Gotthardstrasse in nördliche Richtung. Ausgangs Erstfeld brach die vordere linke Achse des Fahrzeugs. Dadurch löste sich das linke Vorderrad und das Fahrzeug kippte nach links, wodurch es die Ladebrücke verlor. In der Folge kam das Fahrzeug auf die linke Fahrbahn, wo es nach rund zwanzig Meter zum Stillstand kam. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 50'000 Franken.