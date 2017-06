Unfall wegen Sekundenschlaf

Am Sonntagabend, 4. Juni, kurz vor 17.45 Uhr, fuhr der 30-jährige PW-Lenker aus Italien auf der Autobahn A2 in Richtung Nord. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich zwei weitere Männer. In einer langgezogenen Linkskurve nach dem Anschluss Amsteg, auf der Höhe der Gemeinde Silenen, kollidierte er – mutmasslich infolge Sekundenschlaf – mit der rechtsseitigen Leitplanke. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug abgewiesen und prallte in der Folge heftig gegen die linksseitige Fahrbahnbegrenzung. Schliesslich kam der Wagen auf der Überholspur zum Stillstand. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Die Schadenhöhe am Fahrzeug beträgt rund 20'000 Franken (Totalschaden). Zudem wurde die Autobahninfrastruktur in Mittleidenschaft gezogen. Zum Richten der Leitplanken sowie für die Fahrbahnreinigung mussten Mitarbeitende des Amtes für Betrieb Nationalstrassen aufgeboten werden.