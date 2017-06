Update: Bristenstrasse am Freitag, 16. Juni, frei befahrbar

Wie die Baudirektion Uri mitteilt, sind die Bauarbeiten auf der Bristenstrasse für die Vorbereitungen zur Sprengung eines 20 bis 25 Kubikmeter grossen Felsblocksbei erfolgreich verlaufen. Ursprünglich waren für diese Vorbereitungsarbeiten zwei Tage vorgesehen. Somit bleibt die Strasse ab sofort bis und mit Sonntag, 18. Juni, frei befahrbar. Die Vollsperrung beginnt am Montag, 19. Juni, um 7.00 Uhr und endet am Freitag, 23. Juni, um 17.30 Uhr. Die Sprenung des Felsblocks erfolgt am Montag, 19. Juni, zwischen 16.00 und 19.00 Uhr. Die Standseilbahn sowie Shuttlebusse werden durchgehend in Betrieb sein.

UW