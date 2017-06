Uri feiert das Ambri-Jubiläum gleich dreifach

2017 ist ein ganz spezielles Jahr für den HCAP und viele seiner Sympathisanten und Fans, denn der Traditionsverein kann sein 80-jähriges Bestehen feiern. Der sympathische Dorfklub spielt seit der Saison 1985 ununterbrochen in der höchsten Schweizer Eishockeyliga, nur der EHC Kloten spielt noch länger in der NLA. Auch die beiden Unterstützungsvereine, der Fanclub Uri und der Donatoren-Club HCAP, feiern heuer ein Jubiläum. Der Fanclub Uri besteht bereits seit 40 Jahren, der Donatoren-Club seit 15 Jahren. Grund genug, die drei Jubiläen gebührend zu feiern und zwar am kommenden Samstag, 10. Juni. Nach einer Schnitzeljagd am Nachmittag folgt ein Galaabend, an dem auch Ambri-Legenden wie Luca Cereda, Pauli Jaks, Paolo Imperatori, Kuki Zamberlani, Gabriele Fransioli und Ex-Coach Roland von Mentlen anwesend sein werden.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 3. Juni 2017.

André Sägesser