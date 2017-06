Vermisstmeldung: Jakob Meier

Seit Freitag, 16. Juni, wird Jakob Meier, geboren am 13. Mai 1964, wohnhaft in Rupperswil AG, vermisst. Gemäss dem derzeitigen Ermittlungsstand beabsichtigte der Vermisste eine mehrtägige Wanderung im Gebiet Oberalppass – Fellilücke – Fellital – Gurtnellen zu unternehmen. Es muss davon ausgegangen werden, dass er vom Donnerstag auf Freitag, 15./16. Juni unterhalb der Fellilücke biwakierte. Eine breit angelegte Suchaktion mit einem Helikopter der Rega, Angehörigen der Alpinen Rettung Zentralschweiz mit Gebirgsflächensuchhunden, einem Helikopter der Kantonspolizei Zürich ausgerüstet mit einem Ortungssystem für Mobiltelefone, einem Bluthund der Zuger Polizei und der Kantonspolizei Uri verlief bisher ohne Erfolg. Personen, welche seit Freitag, 16. Juni, im Gebiet Oberalppass – Fellilücke – Fellital – Gurtnellen unterwegs waren, und den vermissten 53-jährigen Mann gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Signalement

Der Vermisste ist zirka 170 cm gross, von schlanker Statur, hat hellbraune, kurze Haare und trägt einen kleinen Kinnbart. Er ist mit einem grossen dunkelgrünen Rucksack unterwegs.

Hinweise über den Verbleib der vermissten Person sind an die Kantonspolizei Uri, Tel. 041 875 22 11, zu richten.