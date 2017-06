Zehn Festnahmen bei Polizeikontrollen auf Nord-Süd-Achse

Die Polizeien der Kantone Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Tessin, Uri, Zug und Zürich kontrollierten mit Unterstützung von Spezialisten des Grenzwachtkorps und der Transportpolizei am Donnerstag und Freitag, 8. und 9. Juni, insgesamt 1294 Personen und 762 Fahrzeuge verkehrs- und kriminalpolizeilich. Zehn Personen waren in polizeilichen Fahndungssystemen ausgeschrieben und wurden verhaftet. Acht müssen sich vor den jeweils zuständigen Staatsanwaltschaften wegen Betäubungsmitteldelikten verantworten. Weiter werden 28 Widerhandlungen gegen die Ausländergesetzgebung und drei gegen das Strafgesetzbuch zur Anzeige gebracht. 20 Anzeigen müssen aufgrund von Verstössen gegen das Strassenverkehrsgesetz geschrieben, 57 Verkehrsteilnehmer mussten gebüsst werden. Elf Personen lenkten ihr Fahrzeug in nicht fahrfähigem Zustand, sechs von ihnen mussten den Führerausweis auf der Stelle abgeben. Die beteiligten Polizeikorps werden mit der Transportpolizei und dem Grenzwachtkorps weitere gemeinsam koordinierte Kontrollen in den Bereichen Kriminal- und Verkehrspolizei durchführen.

Kapo

