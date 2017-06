Zwei Streifkollisionen mit Motorrädern

Der erste Unfall geschah am Samstagmittag kurz vor 12.00 Uhr. Wie die Kantonspolizei Uri mitteilt, musste eine Fahrzeugkolonne vor dem Rotlicht der Baustelle in der Schöllenen anhalten. Dabei geriet das Motorrad eines Schweizer Fahrers in Panne, und dieser konnte bei der darauffolgenden Grünphase nicht wegfahren. Das in Panne geratene Motorrad wurde beiseitegeschoben. Während dieser Phase leistete ein anderer Motorradlenker aus der Gruppe Verkehrsdienst, sodass die Fahrzeugkolonne vorbeifahren konnte. Beim Vorbeifahren streifte ein Schweizer Lastwagen den Verkehrsdienstleistenden und ein weiteres Motorrad, welches zu dieser Zeit noch auf der Strasse stand. Der Verkehrsdienstleistende wurde dabei am Ellenbogen leicht verletzt und das auf der Fahrbahn stehende Motorrad beschädigt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 3000 Franken.

Der zweite Unfall geschah am Samstagnachmittag kurz vor 1700 Uhr. Laut Kantonspolizei Uri fuhr ein Wohnmobil mit Luzerner Kontrollschilder auf der Gotthardstrasse von Intschi Richtung Amsteg und beabsichtigte, linksseitig auf einen Ausstellplatz zu fahren. In der gleichen Zeit fuhr ein Schweizer Motorradlenker in die entgegengesetzte Richtung. Dabei kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer Streifkollision, bei welcher der Motorradlenker verletzt und beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Rettungsdienst Uri brachte den Motorradfahrer ins Kantonsspital Uri. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 40'000 Franken. Bei diesem Verkehrsunfall standen der Rettungsdienst Uri, ein regionales Abschleppunternehmen sowie die Kantonspolizei Uri im Einsatz.