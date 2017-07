«Die Partnerschaft mit Altdorf ist etwas Besonderes»

«Dankbarkeit ist eine Tugend, die man nicht vergessen sollte.» Erich Odörfer weiss, wovon er spricht. Der Erste Bürgermeister von Altdorf bei Nürnberg ist im Nachkriegsdeutschland aufgewachsen. Noch heute ist der 67-Jährige dankbar für die Hilfe, die seine Stadt im Jahr 1947 aus der Schweiz erhalten hat und die schliesslich in der Partnerschaft mit dem Urner Hauptort mündete. Im Interview verrät er, was die beiden Altdorf miteinander verbindet, was er sich als Bürgermeister von der Städtepartnerschaft noch alles erhofft und was man als Tourist im «anderen» Altdorf unbedingt sehen beziehungsweise probieren sollte.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 8. Juli 2017.

Simon Gisler