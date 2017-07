100 Jahre Seelisberg Tourismus auf der Bühne

Hotels haben ihre ganz eigenen Geschichten zu erzählen. Im Wald-Theater in Seelisberg kann man einige davon erleben und lernt von feinen Herrschaften bis zu abgedrehten Ernährungsfreaks illustre Gäste kennen. Ein unterhaltsamer Fünfakter entführt sein Publikum in 100 Minuten in die 100-jährige Geschichte der Hotellerie in dem Dorf über dem Vierwaldstättersee. Der historische und augenzwinkernde Blick reicht von der Blütezeit des Grandhotels Sonnenberg im 19. Jahrhundert bis zum heute modernen Spa-Hotel Superior Sonnenberg. Dabei kann man einiges lernen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 15. Juli 2017

Franka Kruse