Am Freitag geht es in die Stäfel

Nachdem die Älpler am Samstag, 10. Juni, «z Alp gfaarä» sind, trafen sie sich am vergangenen Sonntag, 2. Juli, nach dem Gottesdienst vor der Kirche Urnerboden, um die Stäfelfahrt zu bestimmen. Am Freitag, 7. Juli, ziehen die Älplerfamilien nun mit ihren Kühen in die 19 östlich und westlich des Klausenpasses verstreuten Stäfel. Auf diesen höher gelegenen Weiden trifft das Vieh frisches, junges Gras an. Am Sonntag, 20. August, wird auf dem Klausenpass dann wieder das Datum für die «Bodäfahrt» bestimmt.

Franz Imholz