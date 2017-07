Der Campus Altdorf startet in Shanghai

Zusammen mit der renommierten Lausanner Privatschule Ecole Lémania will die Campus Altdorf AG dem «St. Josef» neues Leben einhauchen. Im Gebäude des ehemaligen Internats soll langfristig nichts Geringeres als ein Bildungsinstitut der Spitzenklasse entstehen, wo Jugendliche aus aller Welt die internationale Maturität erlangen können. Am 3. August startet das ambitiöse Schulprojekt – allerdings nicht in Altdorf, sondern im fernen Shanghai.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 26. Juli 2017.

Simon Gisler