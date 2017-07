Ein Traum für Urner Biker wird Realität

In Schattdorf entsteht ein neues Freizeit- und Sportangebot für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien. Am Donnerstag, 20. Juli, war Spatenstich für den ersten Pumptrack im Kanton Uri. Ein asphaltierter Rundkurs mit Bodenwellen und Kurven, der zwar in erster Linie für Biker gedacht ist, der aber auch mit Skateboards, Kickboards und so weiter befahren werden kann. Die Eröffnung ist für Anfang September geplant.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 22. Juli 2017.

Mathias Fürst