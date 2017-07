Europas höchster Delta-Startplatz liegt auf Gemsstock

Der Deltaclub Stans hat auf dem Gemsstock den höchstgelegensten Startplatz für Deltas in den Alpen gebaut. Am 22. Juli wurde er erfolgreich getestet. Drei Tage lang bauten Mitglieder des Deltaclubs Stans auf fast 3000 Metern über Meer an der Startrampe. Die Projektleitung hatte der Bürgler Bruno Bohren, seit über 30 Jahren Delta-Flieger. Nun erschliessen sich für die Sportler neue Welten.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 2. August 2017