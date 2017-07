Jolanda Annen siegt am Heimrennen

1 Stunde, 0 Minute und 42 Sekunden: So lange brauchte die Urner Spitzentriathletin Jolanda Annen für die Sprint-Strecke am Uri Triathlon vom Sonntag, 2. Juli. Nach 750 Metern schwimmen im Urnersee lag Jolanda Annen bereits mit einem beträchtlichen Vorsprung an erster Stelle. Auf der 20-Kilometer-Radstrecke kämpfte sie alleine gegen die Konkurrenz, die sich im Verfolgerfeld Sekunde um Sekunde an die Urnerin herantastete. Mit einer Parforce-Leistung schaffte die zweite Urner Topfahrerin Sara Baumann, ihre Kollegin ein- und gar zu überholen. Somit lagen zwei Urnerinnen beim zweiten Wechsel in Führung. Im abschliessenden 5-Kilometer-Lauf liess Jolanda Annen den Gegnerinnen keine Chance und kam mit einem Vorsprung von 1.16 Minuten auf Alissa König ins Ziel. Sara Baumann wurde mit einer Zeit von 1.04.25 Zehnte.

Mehr zum Uri Triathlon in dar Ausgabe vom 5. Juli 2017.

Markus Arnold