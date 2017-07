Kollision zwischen Personenwagen und Motorrad - eine Person verletzt

Wie die Urner Kantonspolizei mitteilt, fuhren am Samstagmittag, 22. Juli, cirka 12.40 Uhr, ein Personenwagen mit Tessiner Kontrollschild und ein Motorrad mit Zuger Kontrollschild hintereinander auf der Gotthardstrasse von Wassen in Richtung Gurtnellen. Ungefähr 200 Meter nach der Autobahn Ein -/Ausfahrt Wassen verlangsamte der Personenwagen und beabsichtigte, linksseitig auf einem Parkplatz zu wenden. Dabei vergass er den Blinker zu stellen. Der Motorradlenker wollte im gleichen Moment das vor ihm fahrende Fahrzeug überholen. In der Folge kollidierte der Motorradlenker frontal mit der Seite des Personenwagens. Der Motorradlenker zog sich dabei Verletzungen zu und musste in das Kantonspital Uri gebracht werden. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Franken.

UW