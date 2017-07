Louis Lussmann feiert Doppeljubiläum

Louis Lussmann arbeitet seit 30 Jahren als Bildermacher in Göschenen. Am 31. August wird der gebürtige Altdorfer 80 Jahre alt. Aus Anlass dieser beiden Jubiläen zeigt der freischaffende Künstler in der alten Kirche in Göschenen bis Ende Oktober eine kleine Auswahl seines jahrzehntelangen Schaffens. Über 70 Werke unterschiedlichster Art können in der Ausstellung, die zum Kulturjahr Göschenen 2017 gehört, bestaunt werden: Von Wellkarton- und Sandbildern über Landschaftsbilder bis hin zu Fotografiken. Ans Aufhören denkt Louis Lussmann trotz seiner bald 80 Jahre übrigens noch lange nicht. «Ich wüsste nicht, was ich in einem Altersheim tun sollte.»

Mehr dazu in der Ausgabe vom 12. Juli 2017.

Simon Gisler