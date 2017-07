Motorrad kollidiert mit Postauto

Am Samstagmittag, 1. Juli 2017, um zirka 12.15 Uhr, fuhr eine Motorradfahrerin auf der Klausenstrasse in Bürglen Richtung Altdorf. Bei der Rechtskurve unterhalb des Restaurants Tell kam das Motorrad aus bisher ungeklärten Gründen ins Schleudern und kollidierte mit der linken Seite eines entgegenkommenden Postautos. Die Motorradlenkerin verletzte sich dabei und musste ins Kantonspital Uri überführt werden, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Uri. Der Schachschaden beträgt rund 11'000 Franken. Im Einsatz standen die Kantonspolizei Uri, ein lokaler Abschleppdienst sowie der Rettungsdienst des Kantonsspital Uri.