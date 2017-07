Motorradfahrer bei Überholmanöver am Sustenpass verletzt

Laut Polizeibericht ist am Sonntagmittag, 30. Juli, kurz vor 12.30 Uhr, ein Autofahrer auf der Sustenpassstrasse in Richtung Passhöhe unterwegs gewesen. Weiter hinten im Kolonnenverkehr befanden sich zwei Motorradfahrer, die im Bereich «Rässegg» zu einem Überholmanöver ansetzten. Gemäss eigenen Aussagen beabsichtigte der Autofahrer im gleichen Moment, links abzubiegen und überraschte dabei einen der Motorradfahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, kollidierte zunächst mit dem Personenwagen und anschliessend mit dem linksseitigen Geländer und stürzte schliesslich auf die Fahrbahn. Der andere Motorradfahrer brach das eingeleitete Überholmanöver mit einer Vollbremsung ab. Dennoch kam es zu einer Berührung mit dem Wagen. Dieser Motorradfahrer blieb aber unverletzt. Der verletzte Motorradfahrer wurde mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital nach Altdorf überführt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Franken.

Im Einsatz waren ein First Responder der Schadenwehr Gotthard, der Rettungsdienst Uri, ein lokaler Abschleppdienst sowie die Kantonspolizei Uri.