Nachtsperrung der Gurtnellerstrasse auf Donnerstag verschoben

Der Kanton Uri erneuert auf einem rund 200 Meter langen Abschnitt der Gurtnellerstrasse den Belag. Die für Mittwoch Nacht vorgesehenen Belagsarbeiten konnten aufgrund der heftigen Regenfälle nicht ausgeführt werden, wie die Baudirektion mitteilt. Sie werden deshalb in der Nacht von heute Donnerstag, 6. Juli, 19.30 bis 5.00 Uhr ausgeführt. Während dieser Zeit ist die Strasse für jeglichen Verkehr gesperrt. Für die Bevölkerung ist ein kostenloser Shuttledienst organisiert. Die Privatautos können im Dorf abgestellt werden. Blaulichtorganisationen können die Baustelle im Notfall jederzeit passieren. Am Freitag, 7. Juli, sowie am Montag, 10. Juli, ist die Gurnellerstrasse am Tag mit kurzen Unterbrüchen frei befahrbar. Vor Ort regelt ein Verkehrsdienst den Verkehr. Ab dem 7. Juli ist die Strasse nachts frei befahrbar. Für die Sanierung der Gurtnellerstrasse werden rund 140'000 Franken investiert.