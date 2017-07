Polizei stoppt führerloses Schlauchboot

Am Sonntagnachmittag, 16. Juli, befanden sich zwei Personen mit ihrem motorisierten Schlauchboot mit Luzerner Kontrollschild auf dem Urnersee. Eine dritte Person wurde auf einem Wassersportgerät nachgezogen. Durch einen Fahrerfehler fielen alle drei Männer ins Wasser. In der Folge drehte das Boot führerlos Kreise, wobei sich eine Person durch die Schiffsschraube verletzte. Die Männer wurden durch eine Drittperson, welche die Situation beobachtete, gerettet und an Land gebracht. Versuche, das führerlose Boot zu stoppen, blieben erfolglos. Mit einem Sprung auf das führerlose Boot gelang es einem Mitarbeitenden der Kantonspolizei Uri schliesslich, dieses unter Kontrolle zu bringen. Der Verletzte wurde zur Behandlung ins Kantonsspital Uri überführt.

