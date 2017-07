Polizei zieht polnischen LKW aus dem Verkehr

Am Donnerstagnachmittag, 13. Juli, wurde anlässlich einer Schwerverkehrskontrolle im Schwerverkehrszentrum in Erstfeld eine polnische Fahrzeugkombination (Sattelzugmaschine mit Sattelanhänger) kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass sich der beladene Sattelanhänger in einem sehr schlechten technischen Zustand befand. Die Bremseinrichtungen waren derart verrostet, dass diese nur noch auf einer Achse mässige Wirkung zeigten.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt und befindet sich zurzeit in Reparatur. Die angeordneten polizeilichen Massnahmen werden aufgehoben, sobald sich das beanstandete Fahrzeug wieder in vorschriftsgemässem Zustand befindet. Der Fahrer wird bei der Staatsanwaltschaft Uri zur Anzeige gebracht.

Kapo