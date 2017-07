Quadlenkerin kollidiert mit Hund

Am Montagmittag, 31. Juli, kurz nach 12.00 Uhr, fuhren ein Mann und eine Frau auf ihren Quads von Unterschächen in Richtung Klausenpass, als ihnen nach der Kurve beim Restaurant Posthaus in Urigen ein Hund vor die Quads sprang. Der Lenker des Quads konnte dem Hund noch ausweichen. Dies gelang der nachfolgenden Quadlenkerin nicht. Sie kollidierte mit dem Hund, verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam zu Fall. Dabei verletzte sie sich und wurde mit dem Rettungsdienst nach Altdorf ins Kantonsspital überführt. Der Hund wurde nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt. Im Einsatz standen der Rettungsdienst Uri, ein lokaler Abschleppdienst sowie die Kantonspolizei Uri.

Kapo